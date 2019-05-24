2019-05-24T11:22:27+03:00
Общество

Территория планетария на Обводном канале превратилась в свалку

Историческое здание в Петербурге завалено бытовыми отходами
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
У планетария на Обводном канале в Петербурге образовалась свалка Фото: Прокуратура ПетербургаУ планетария на Обводном канале в Петербурге образовалась свалка Фото: Прокуратура Петербурга
Изменить размер текста:

Среди интересных и увлекательных достопримечательностей Петербурга, которое стоит посетить туристам, часто называют планетарий на Обводном канале. Однако, как оказалось, такое важное здание, которое, к тому же, входит в список объектов культурного наследия города, содержится в ненадлежащем состоянии. Во время проверки прокуратура Московского района обнаружила на территории комплекса свалку.

- Планетарий под руководством ООО «Планетарий 1» находится в крупнейшем газгольдере Петербурга. Во время проверки в здании проходили ремонтно-строительные работы, - рассказали в прокуратуре Московского района.

Несмотря на большое количество строительного и бытового мусора, на территории нет специальной контейнерной площадки. Поэтому все отходы складируется прямо на земле огромными кучами. Безусловно, это сильно портит вид исторического здания.

На первый раз прокуратура потребовала немедленно убрать свалку и организовать сбор мусора как положено, чтобы не портить репутацию и облик Петербурга как Культурной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Питере – не пить: Нетерпеливая посетительница кафе требовала у бармена выпивку под дулом пистолета
Грозы и штормовой ветер: В Петербурге 24 мая объявлен «желтый» уровень опасности
Пес-полицейский выследил банду негодяев, избивших старушку на даче в Ленобласти
Погода на 24 мая в Петербурге: В город пришли дожди
Автобусов из Петербурга до Хельсинки станет больше
Выброшенной с четвертого этажа собаке нашли нового хозяина
Петербург выделит более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам
Поклонница Преснякова требует переименовать Петербург в Зурбаган
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем города
Правительство Петербурга поддержит журнал «Звезда»
В Петербурге выберут лучший проект памятника Даниилу Гранину
Затащил в кусты, заглянул под юбку: В Красном Селе на видео попал парень, самоудовлетворявшийся на улице
За лето дорожники отремонтируют 140 километров КАД
Из храма в Пушкине украли золотые реликвии
День города изменит график разводки мостов в Петербурге
На Благовещенском мосту включили новую художественную подсветку
С дома на Большой Морской обрушилась штукатурка
Уличные фонари в Петербурге будут раздавать сеть 5G
В центре Петербурга появилось трогательное граффити с японской девочкой
На ПМЭФ-2019 в Петербурге пройдет более 100 деловых мероприятий
Все в дыму: У метро «Электросила» в Петербурге загорелось здание
Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси
В ночном пожаре в Петербурге сгорели пять машин
Неработающие светофоры парализовали утреннее движение в Петербурге