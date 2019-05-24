Территория планетария на Обводном канале превратилась в свалку

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-24T11:22:27+03:00

У планетария на Обводном канале в Петербурге образовалась свалка Фото: Прокуратура Петербурга

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Среди интересных и увлекательных достопримечательностей Петербурга, которое стоит посетить туристам, часто называют планетарий на Обводном канале. Однако, как оказалось, такое важное здание, которое, к тому же, входит в список объектов культурного наследия города, содержится в ненадлежащем состоянии. Во время проверки прокуратура Московского района обнаружила на территории комплекса свалку.

- Планетарий под руководством ООО «Планетарий 1» находится в крупнейшем газгольдере Петербурга. Во время проверки в здании проходили ремонтно-строительные работы, - рассказали в прокуратуре Московского района.

Несмотря на большое количество строительного и бытового мусора, на территории нет специальной контейнерной площадки. Поэтому все отходы складируется прямо на земле огромными кучами. Безусловно, это сильно портит вид исторического здания.

На первый раз прокуратура потребовала немедленно убрать свалку и организовать сбор мусора как положено, чтобы не портить репутацию и облик Петербурга как Культурной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU