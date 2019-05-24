В Питере – не пить: Нетерпеливая посетительница кафе требовала у бармена выпивку под дулом пистолета

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-24T11:54:15+03:00

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Молодая и безработная уроженка Иркутской области приехала в Петербург то ли в гости, то ли на ПМЖ. Однако общаться на культурной волне со всеми остальными жителями города она не смогла. В четверг, 23 мая, около часу дня девушка решила зайти в бар в Петроградском районе. Решив, что она очень важный посетитель, стала требовать к себе повышенного внимания. Однако даже не криком, а угрожая пистолетом.

- 24-летняя иркутчанка достала пистолет, направила его на 30-летнюю бармена и прикрикнула женщине, чтобы та поторопилась ее обслужить, - сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу.

Несчастная бармен возмутилась такому хамскому поведению, но вступать в открытый конфликт с девушкой с пистолетом не стала, а как можно скорее описала ситуацию полиции. Правоохранители осмотрели кафе и в скором времени задержали подозреваемую девушку. Там же изъяли и пистолет, похожий на пневматический.

Оказалось, что нетерпеливая иркутчанка нигде не работает, к тому же находится в Петербурге без регистрации. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU