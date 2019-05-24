2019-05-24T13:03:06+03:00
Общество

ЖСК Фрунзенского района оплачивал штрафы за деньги жильцов

Расходы включались в квитанции петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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ЖСК Петербурга включал в квитанции жильцам расходы по назначенным штрафам контролирующих органовЖСК Петербурга включал в квитанции жильцам расходы по назначенным штрафам контролирующих органовФото: Артем КИЛЬКИН
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Руководство ЖСК № 185 Фрунзенского района в Петербурге нашло необычный способ оплачивать штрафы, которые выписаны контролирующими органами. Эти расходы они распределяли между жильцами и включали их в квитанции. Однако на такое нововведение петербуржцы пожаловались в прокуратуру.

- Инспекторы откликнулись на жалобы жильцов и отправились на проверку, которая подтвердила слова петербуржцев. Действительно в квитанциях находились суммы по расходам, которые не относятся к вопросам содержания общего имущества в многоквартирном доме или услугам по управлению домом, - отметили в прокуратуре Петербурга.

Районная прокуратура потребовала от председателя правления кооператива прекратить это дело и устранить нарушения. Однако никаких действий не поступило.

Теперь в отношении ответственного лица в виде председателя прокуратура возбудила административное дело, которое теперь будет рассматривать мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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