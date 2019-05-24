В День города 26 и 27 мая 2019 года метро в Петербурге будет работать без перерыва

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-24T13:27:50+03:00

В День города 2019 в Петербурге метро будет работать всю ночь Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Приближается очередной большой праздник. На этих выходных, в воскресение, 26 мая 2019 года, Петербург отметит День города. В Северной столице запланированы масштабные мероприятия, шествия, парады, концерты. День завершится феерическим салютом ровно в полночь. В связи с этим, метро Петербурга будет работать всю ночь с 26 на 27 мая. Поэтому можно расслабиться и погулять вдоволь.

- Обращаем внимание, что с 2:00 и до 4:30 27 мая турникеты не будут принимать проездные БСК и интернет-платежи. Проехаться на метро можно будет только по единым проездным билетам и жетонам, которые будут продаваться в кассах на стациях, - сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Надо отметить, что на вход и выход ночью в День города будут открыты не все станции метро. Закрыты будут «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Московская», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Все остальные вестибюли будут принимать пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU