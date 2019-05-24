2019-05-24T14:00:17+03:00
Общество

За границу без границ: Петербуржцы могут ездить в Финляндию с безлимитным интернетом

В Северной столице увеличилась площадь покрытия мобильной сети
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге и Ленобласти увеличился охват мобильной сетиВ Петербурге и Ленобласти увеличился охват мобильной сетиФото: Артем КИЛЬКИН
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Мобильная связь и интернет – это неотъемлемые средства коммуникации и получения информации любого современного человека. И в Петербурге, как в передовом городе, важно, чтобы смартфоны везде ловили все «палочки» сети и горожане не страдали из-за плохой связи и невозможности отправить или скачать какой-либо файл. Так, в Северной столице завершился крупный инвестиционный проект, который позволил расширить границы охвата и увеличить скорость мобильного интернета, как в городе, так и в Ленобласти.

- В 2018-2019 года компания вложила в развитие сетей более 2,3 миллиардов рублей, улучшив связь в Кудрово, Мурино, Юнтолово, Шушарах и многих других крупных жилых кварталов региона, - сообщила пресс-служба оператора мобильной связи Tele2.

Петербуржцы смогут пользоваться в Финляндии безлимитным интернетом. На фото директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин Фото: Теле2

Петербуржцы смогут пользоваться в Финляндии безлимитным интернетом. На фото директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин Фото: Теле2

Не только в новых районах, но и в историческом центре Петербурга бывают места, где сеть полностью глушится. В основном это торговые центры и крупные магазины, где и прошли улучшения до высокоскоростного интернета. Новые базовые станции установили также в парках, садах, скверах и популярных пляжах в Культурной столицы и пригорода.

Петербуржцам, которые часто путешествуют по Финляндии, компания предлагает специальные условия на звонки в Россию, они стоят как дома. При этом интернет полностью безлимитный, поэтому отправляясь в поездку не надо больше беспокоиться о поисках бесплатной Wi-Fi зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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