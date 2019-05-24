Петербургские утки, перешедшие набережную у Летнего сада, могут стать символом регионального Союза пешеходов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-24T17:30:53+03:00

Те самые утки у Летнего сада, которые поразили петербуржцев своей сообразительностью Фото: СОЦСЕТИ

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В минувший четверг, 22 мая, жители Петербурга умилились, смотря на двух уток-подружек, которые неспешно прогуливались по городу, перешли Дворцовую набережную по пешеходному переходу и направились отдыхать в Летний сад. Видео с птицами, соблюдающими ПДД, так понравилось горожанам, что они предложили брать пример с птиц, которые так осторожно и внимательно переходят дорогу.

Образ двух уток-пешеходов так понравился депутату ЗакСа Петербурга Алексею Цивилеву, возглавляющему региональное отделение Союза пешеходов России, что он решил сделать эту пару птиц официальным символом организации.

- Ищем художника! Нужны: утки, идущие к Летнему саду по пешеходному переходу, и часть решетки Летнего сада как символа Санкт-Петербурга. Примем в дар с большой благодарностью или, конечно, за вознаграждение, - объявил конкурс парламентарий.

Депутат убежден, что данная ситуация – это примерный случай соблюдения ПДД как водителями, так и утками-пешеходами, может стать хорошим примером.

ИСТОЧНИК KP.RU