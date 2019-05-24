Проект закрыт: трамвая от Петербурга до Петергофа не будет

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-24T17:51:20+03:00

Скоростная магистраль, о строительстве которой было объявлено еще в 2018 году, оказалась слишком дорогой

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Почти год жители Петергофа ждали строительства скоростной трамвайной магистрали, которая связала бы «город фонтанов» с Петербургом. Ждали, но не дождались – 23 мая в социальных сетях появилось письмо комитета по инвестициям, где четко и ясно говорится: проект закрыт, трамвая не будет.

- Всему виной слишком большая протяженности линии и точечная жилая застройки на участках, через которые она должна была пройти, - сообщают в комитете. – К сожалению, проект не показал достаточной экономической эффективности.

В 2018 году для трамвая пытались найти инвестора – правительство Петербурга объявило открытый конкурс на право заключить концессионное соглашение. Но желающих не нашлось, и 28 сентября конкурс признали несостоявшимся.

Получается, главный вопрос, который вот уже много лет беспокоит жителей Петергофа и Петродворцового района – «когда же, наконец, появится дополнительный транспорт и исчезнут пробки?» - вновь повис в воздухе. Правительство обещает решить его другими способами и за счет городского бюджета - но как именно и, самое главное, когда, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU