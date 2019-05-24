В Петербурге станция метро «Пионерская» на два месяца изменит режим работы

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-24T18:28:58+03:00

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Жителям Петербурга, которые регулярно пользуются станцией метро «Пионерская», советуют тщательнее планировать маршруты. Велик риск, возвращаясь вечером домой, наткнуться на закрытые двери - начиная с 27 мая на станции будут ремонтировать эскалатор. Об этом сегодня, 24 мая, сообщило ГУП «Петербургский метрополитен».

- По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 7:30 до 9:00 утра, - уточняют в пресс-службе ведомства. – С 17:00 до 19:10 вход будет закрыт.

Терпеть неудобства пассажирам придется долго – ремонт будет длиться целых два месяца и завершится не раньше 26 июля. Неприятно, конечно, но придется потерпеть – ведь в конечном счете безопасность превыше всего.

Кстати, 30 июня после почти годового ремонта откроется, наконец, станция «Академическая» - как сообщалось ранее, это должно случиться 30 июня. А уже на следующий день, 1 июля, для пассажиров на тот же срок закроют «Маяковскую».

ИСТОЧНИК KP.RU