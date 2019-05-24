В Петербурге станция метро «Пионерская» на два месяца изменит режим работы
Жителям Петербурга, которые регулярно пользуются станцией метро «Пионерская», советуют тщательнее планировать маршруты. Велик риск, возвращаясь вечером домой, наткнуться на закрытые двери - начиная с 27 мая на станции будут ремонтировать эскалатор. Об этом сегодня, 24 мая, сообщило ГУП «Петербургский метрополитен».
- По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 7:30 до 9:00 утра, - уточняют в пресс-службе ведомства. – С 17:00 до 19:10 вход будет закрыт.
Терпеть неудобства пассажирам придется долго – ремонт будет длиться целых два месяца и завершится не раньше 26 июля. Неприятно, конечно, но придется потерпеть – ведь в конечном счете безопасность превыше всего.
Кстати, 30 июня после почти годового ремонта откроется, наконец, станция «Академическая» - как сообщалось ранее, это должно случиться 30 июня. А уже на следующий день, 1 июля, для пассажиров на тот же срок закроют «Маяковскую».
ИСТОЧНИК KP.RU