В Петербурге сожгли 300 килограмм санкционного сыра
23 мая специалисты Россельхознадзора вместе с таможенниками и сотрудниками прокуратуры провели рейд по магазинам и рынкам Петербурга. «Улов» оказался богатым – как оказалось, в Северной столице вовсю торгуют санкционкой.
- Товары, ввоз которых в Россию запрещен, были обнаружены в пяти торговых точках, - сообщают в ведомстве. – Четыре из них работали на территории городского Южного рынка.
Всего с прилавков изъяли ни много ни мало 300 килограмм запрещенной продукции – сыра и сливочного масла. «Запрещенка», судя по маркировкам на этикетках, прибыла к нам из стран-участниц Европейского союза: Финляндии, Эстонии, Дании, Великобритании, Италии, Германии и Польши.
Конец истории известен – весь обнаруженный товар отобрали у продавцов и отправили в печь. Самим продавцам в соответствии с законом выписали штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU