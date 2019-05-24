В Петербурге сожгли 300 килограмм санкционного сыра

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-24T18:41:16+03:00

Изъятый товар отправили в печь, а продавцам выписали штрафы. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

"Запрещенка" прибывала в город на Неве из семи стран

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23 мая специалисты Россельхознадзора вместе с таможенниками и сотрудниками прокуратуры провели рейд по магазинам и рынкам Петербурга. «Улов» оказался богатым – как оказалось, в Северной столице вовсю торгуют санкционкой.

- Товары, ввоз которых в Россию запрещен, были обнаружены в пяти торговых точках, - сообщают в ведомстве. – Четыре из них работали на территории городского Южного рынка.

Всего с прилавков изъяли ни много ни мало 300 килограмм запрещенной продукции – сыра и сливочного масла. «Запрещенка», судя по маркировкам на этикетках, прибыла к нам из стран-участниц Европейского союза: Финляндии, Эстонии, Дании, Великобритании, Италии, Германии и Польши.

Конец истории известен – весь обнаруженный товар отобрали у продавцов и отправили в печь. Самим продавцам в соответствии с законом выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU