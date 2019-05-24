2019-05-24T19:14:52+03:00
Происшествия

В Петербурге не смогли разъехаться мопед и маршрутка [видео]

По счастью, обошлось без серьезных травм
Сергей ВОЛЧКОВ
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По мнению пользователей соцсетей, в случившемся виноват водитель маршрутки. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»По мнению пользователей соцсетей, в случившемся виноват водитель маршрутки. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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Небольшой, но крайне неприятный инцидент произошел в Петербурге 24 мая около 18:00. На улице Ленсовета столкнулись мопед и микроавтобус. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.

Мотоциклист врезался в автобус.

- Мопед лежит на трамвайных путях, а маршрутка поперек дороги на две полосы, - попытались реконструировать события участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. – Видимо, водитель маршрутки пытался отъехать от остановки и выехал на вторую полосу, не убедившись, что там никого нет.

Как бы то ни было, обошлось без жертв и, судя по всему, без значительных травм. Единственный, кто серьезно пострадал – мопед. На фото видно, что после столкновения куски пластика разлетелись во все стороны на несколько метров. Какие убытки понес незадачливый водитель, и в какую сумму обойдется восстановление его транспортного средства, пока не известно.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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