В Петербурге не смогли разъехаться мопед и маршрутка [видео]
Небольшой, но крайне неприятный инцидент произошел в Петербурге 24 мая около 18:00. На улице Ленсовета столкнулись мопед и микроавтобус. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.
Мотоциклист врезался в автобус.
- Мопед лежит на трамвайных путях, а маршрутка поперек дороги на две полосы, - попытались реконструировать события участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. – Видимо, водитель маршрутки пытался отъехать от остановки и выехал на вторую полосу, не убедившись, что там никого нет.
Как бы то ни было, обошлось без жертв и, судя по всему, без значительных травм. Единственный, кто серьезно пострадал – мопед. На фото видно, что после столкновения куски пластика разлетелись во все стороны на несколько метров. Какие убытки понес незадачливый водитель, и в какую сумму обойдется восстановление его транспортного средства, пока не известно.
В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU