В Петербурге у продавцов с Апраксина двора изъяли десятки тысяч товаров
Большой рейд по самому известному рынку Петербурга провели 24 мая сотрудники комитета по контролю за имуществом. Результаты оказались, мягко говоря, впечатляющими. Незаконная торговля, самостоятельный «захват» городской земли, контрафакт – вот лишь неполный список того, что обнаружили сотрудники ККИ.
- Более половины всех торговых объектов незаконно размещены на участках, которые являются собственностью Санкт-Петербурга, - рассказали в ведомстве. - В проездах и проходах Апраксина двора размещены торговые ряды, собранные кустарным способом. К фасадам некоторых зданий незаконно пристроены конструкции, используемые в торговых целях. Граждане, которые торгую на рынке, никогда не заключали договоров аренды на свои торговые точки, ведут коммерческую деятельность незаконно.
В ходе рейда на продавцов-нелегалов составили более 100 протоколов. Кроме того, с прилавков изъяли десятки тысяч единиц товара. Некоторые торговцы пытались отвоевать изъятый и опечатанный товар, но их быстро поставили на место сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU