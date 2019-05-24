2019-05-24T20:17:35+03:00
Общество

В Петербурге у продавцов с Апраксина двора изъяли десятки тысяч товаров

На самом известном городском рынке нашли множество нарушений закона
Сергей ВОЛЧКОВ
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В ходе рейда сотрудники ККИ составили более 100 протоколов об административных правонарушениях. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-ПетербургаВ ходе рейда сотрудники ККИ составили более 100 протоколов об административных правонарушениях. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
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Большой рейд по самому известному рынку Петербурга провели 24 мая сотрудники комитета по контролю за имуществом. Результаты оказались, мягко говоря, впечатляющими. Незаконная торговля, самостоятельный «захват» городской земли, контрафакт – вот лишь неполный список того, что обнаружили сотрудники ККИ.

- Более половины всех торговых объектов незаконно размещены на участках, которые являются собственностью Санкт-Петербурга, - рассказали в ведомстве. - В проездах и проходах Апраксина двора размещены торговые ряды, собранные кустарным способом. К фасадам некоторых зданий незаконно пристроены конструкции, используемые в торговых целях. Граждане, которые торгую на рынке, никогда не заключали договоров аренды на свои торговые точки, ведут коммерческую деятельность незаконно.

В ходе рейда на продавцов-нелегалов составили более 100 протоколов. Кроме того, с прилавков изъяли десятки тысяч единиц товара. Некоторые торговцы пытались отвоевать изъятый и опечатанный товар, но их быстро поставили на место сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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