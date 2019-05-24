2019-05-24T20:35:47+03:00
Общество

В Петербурге подешевели парковки

Кое-где цены упали в два раза
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полный список "подешевевших" стоянок можно найти на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.Полный список "подешевевших" стоянок можно найти на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга порадовал автомобилистов неожиданной новостью: в городе снизились цены на автостоянки. И весьма существенно – на некоторые услуги цены упали в два раза.

- Так, например, на Синопской набережной за сутки нужно будет заплатить 300 рублей вместо 600, - сообщают в ведомстве. – Месячное размещение автомобиля также подешевело: с 6 000 до 4 000 рублей.

На Санкт-Петербургском проспекте, севернее пересечения с Петергофским ручьем, снижен тариф для туристических автобусов – теперь он составит десять рублей в час.

На улице Маршала Жукова месячный «абонемент» подешевел на 500 рублей – с 3 500 до 3 000 рублей. Суточный – на 50, с 200 до 150 рублей.

На улице Коммуны месячная плата за размещение автомобилей категории ВЕ, С и D снизилась с 6 000 до 5 000 рублей. Суточная – с 330 до 300 рублей.

На Толмачевской улице и улице Пилотов месяц использования автостоянки для транспорта категорий А и В подешевел на 1 000 рублей – с 3 500 до 2 500 рублей.

На перехватывающих автостоянках с 5 500 до 4 000 рублей снижен размер платежа за месяц размещения транспортных средств категорий ВЕ, С и D при условии въезда с 20:01 до 06:00 и выезда до 07:00.

Полный список «подешевевших» стоянок можно найти на официальном сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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