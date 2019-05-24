2019-05-24T20:57:43+03:00
Общество

В центре Петербурга в День города перекроют движение автомобилей

Ограничения будут действовать в ночь с 26 на 27 мая
Сергей ВОЛЧКОВ
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Для автомобилистов перекроют весь центр города.Для автомобилистов перекроют весь центр города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Для одних большой праздник – это веселье и смех, для других – ограничения и неудобства. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовал график перекрытия движения в День города. Если вкратце – автомобилистам придется туго.

- В связи с мероприятиями, посвященными Дню основанию Санкт-Петербурга, в ночь в 26 на 27 мая будет запрещено движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста, Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади и по самой Биржевой площади, - говорится на официальном сайте ведомства.

Другими словами, для проезда автомобилей, мотоциклов и другого транспорта будет закрыт весь центр города. Благо, это ненадолго: ограничения вступят в силу в 22:30 26 мая и продлятся до часа ночи 27 мая. Кроме того, с 00:00 до 00:30 27 мая будет запрещено движение по Дворцовому мосту – его, напоминаем, в честь праздника разведут три раза за одну ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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