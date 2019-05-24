2019-05-24T21:28:23+03:00
Общество

В Петербурге для двух проблемных домов нашли подрядчика

Работы по жилым комплексам "Три апельсина" и "На Заречной" в поселке Парголово обещают возобновить в ближайшее время
Сергей ВОЛЧКОВ
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Рабочие должны выйти на объекты уже через месяцРабочие должны выйти на объекты уже через месяцФото: Артем КИЛЬКИН
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24 мая в комитете по строительству Петербурга состоялось рабочее заседание по двум проблемным ЖК в поселке Парголово: «Три апельсина» и «На Заречной». И с тем с другим ситуация крайне непростая: «Три апельсина» изначально должны были сдать в 2016 году, «На Заречной» - и вовсе в 2013. Сейчас работы на объектах заморожены, но дольщикам, успевшим вложить в них свои кровные, страдать осталось, судя по всему, недолго.

- Сейчас по объектам подписаны новые договоры генерального подряда с компанией ООО «ПТК», - сообщает пресс-служба комитета. - Компания уже провела анализ строительных площадок. В ближайший месяц завершится передача всей исполнительной документации.

После этого на объекты выйдут строители. По предварительным прогнозам, первую очередь обоих комплексов должны завершить в декабре этого года. Третью очередь ЖК «На Заречной», где работы выполнены только на 5 %, обещают закончить в мае 2021.

Кроме того, стало известно, что дольщиков, обманутых предыдущим подрядчиком – компанией «Норманн» - могут включить в Федеральный реестр пострадавших граждан, чтобы они могли получить помощь от государства. Городской комитет по строительству сейчас обсуждает этот вопрос с Минстроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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