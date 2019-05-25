По Петербургу гуляла лама в костюме Бэтмена

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-25T08:57:39+03:00

Этот город давно нуждался в герое! Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Всем давно известно, что Петербург – город удивительных встреч. Прогуливаясь по старинным улочкам, можно повидаться с императорами и императрицами, увидеть бобра в канале или уток, чинно переходящих дорогу. А можно, например, неожиданно повстречать ламу в костюме Бэтмена. И нет, это не бред и не фантазия, а вполне реальная история, случившаяся 24 мая на Васильевском острове. Фото необычного животного опубликовали пользователи социальных сетей.

- Ничего необычного, просто по Ваське ходит дружелюбная лама в костюме супергероя, - рассказали очевидцы из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте. – Сама подходит к людям и здоровается.

Откуда взялось животное, и кто его так нарядил, пока не известно. Но костюмчик ламе определенно идет – вы только посмотрите на это невозмутимое выражение морды под маской! Определенно, этому городу давно был нужен герой – и вот он, наконец, появился.

Нагулявшись в свое удовольствие, лама скрылась в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU