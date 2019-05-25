В Петербурге программу материальной помощи нуждающимся продлили до 2022 года
Социальную программу, в рамках которой люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить денежную помощь от городских властей, продлили до 31 декабря 2022 года. Об этом вчера, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства Петербурга.
- Соответствующий закон уже подписан, - уточнили в Смольном. – Благодаря этому город получит возможность оказать материальную поддержку большему количеству малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан.
Напомним: попасть в категорию нуждающихся в помощи могут не все. Социальный кодекс Петербурга устанавливает, в частности, следующие критерии:
- Наличие статуса безработного;
- Инвалидность;
- Возраст от 65 лет и старше.
И так далее. Полный список приведен в постановлении городского правительства № 298 «О мерах по реализации главы 33-5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации».
ИСТОЧНИК KP.RU