2019-05-25T10:45:43+03:00
Общество

В Петербурге спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Торжественная церемония пройдет уже сегодня на Балтийском заводе
Сергей ВОЛЧКОВ
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В отличие от головного ледокола проекта - "Арктики" - "Урал" сойдет со стапелей с уже загруженными реакторными установками. Фото: Пресс-служба Балтийского заводаВ отличие от головного ледокола проекта - "Арктики" - "Урал" сойдет со стапелей с уже загруженными реакторными установками. Фото: Пресс-служба Балтийского завода
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Один из самых больших и самых мощных атомоходов в мире «Урал» готов сойти на воду. Торжественная церемония пройдет уже сегодня, 25 мая, на Балтийском заводе в Петербурге.

- «Урал» - второй атомный ледокол 22220, - сообщает пресс-служба предприятия. – В отличие от головного судна проекта – ледокола «Арктика» - он сойдет со стапеля уже с полностью загруженными реакторными установками и практически полностью оснащенной системой электродвижения. Это позволит облегчить труд судостроителей, сократить расходы и сроки постройки заказа.

Спусковой вес судна – 19 000 тонн. Сообщается, что ледоколы проекта 22220 (кроме «Урала» и «Арктики» в него войдет третий корабль под названием «Сибирь») смогут пробивать лед толщиной до трех метров и при этом благодаря новой системе осадки успешно работать как в арктических водах, так и в устьях неглубоких полярных рек. В будущем эти стальные титаны поведут за собой караваны судов, перевозящих нефть и газ с Ямальского и Гыданского полуостровов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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