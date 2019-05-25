В Московском районе Петербурга пятиклассник угрожал восьмикласснику пистолетом

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-25T11:12:58+03:00

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Дикая история произошла на днях в Северной столице. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу, 24 мая в одной из школ вспыхнул конфликт между двумя учениками, 12 и 13 лет. И все бы ничего – ну кто из нас в детстве не попадал в такие передряги? – но у одного из ребят - того, что помладше - при себе неожиданно оказалось оружие.

- Со слов заявителя, пятиклассник угрожал ему предметом, похожим на пистолет, - уточняют в ведомстве. – Полицейские оперативно задержали несовершеннолетнего злоумышленника у дома №9 по улице Костюшко.

Оружие у малолетнего хулигана отобрали – по предварительным данным, пистолет оказался вполне настоящим, травматическим. Сейчас его направили на экспертизу. Сам пятиклассник опрошен в присутствии родителей и поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, на отца мальчика составили протокол по статье «Нарушение правил хранения оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU