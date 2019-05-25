2019-05-25T11:42:01+03:00
Общество

Дожди и тучи: на День города в Петербурге ожидается пасмурная погода

Местами пройдут дожди - так что не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик
Сергей ВОЛЧКОВ
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Дождливая погода, судя по всему, установилась в городе надолгоДождливая погода, судя по всему, установилась в городе надолгоФото: Артем КИЛЬКИН
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В последний майский уик-энд природа, судя по всему, решила отыграться на гостях и жителях Петербурга за две недели солнца и тепла. Об этом «Комсомольской правде» рассказали специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 25 мая во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, - отмечают синоптики. – Температура воздуха составит от + 17 до + 19 градусов. Ожидается западный и юго-западный ветер от трех до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 26 мая, в городе днем похолодает до + 13, + 18 градусов, ночью – до + 6, +11. Сохранится переменная облачность, местами ожидается дождь – так что не спешите выкладывать из сумки зонтики.

Пасмурная погода сохранится и в понедельник. Ночью и днем, начиная с западных регионов, пойдут дожди. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +12, +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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