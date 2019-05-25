Петербургское кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, спасли от закрытия
Новость о том, что на Васильевском острове чиновники закрыли кафе «Добродомик», где устраивали бесплатные благотворительные обеды для пенсионеров, наделала в Петербурге много шума. Еще бы: поводом для закрытия, по словам администрации «Добродомика» стали чисто формальные нарушения вроде вывешенной у входа гирлянды и вывески неправильного цвета. За кафе вступились СМИ, чиновники и просто неравнодушные граждане. Наконец, история дошла до врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Он-то и поставил в ней жирную точку.
- Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе “Добродомик”, где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет, - написал Беглов на своей официальной страничке ВКонтакте.
Врио губернатора также поручил главе Василеостровского района Эдуарду Ильину разобраться в ситуации и помочь кафе продолжить работу.
- Слежу лично, - подытожил послание Беглов.
ИСТОЧНИК KP.RU