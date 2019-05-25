2019-05-25T12:23:12+03:00
Общество

Петербургское кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, спасли от закрытия

За него вступился лично врио губернатора Александр Беглов
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За ситуацией с "Добродомиком" врио губернатора пообещал следить личноЗа ситуацией с "Добродомиком" врио губернатора пообещал следить личноФото: Олег ЗОЛОТО
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Новость о том, что на Васильевском острове чиновники закрыли кафе «Добродомик», где устраивали бесплатные благотворительные обеды для пенсионеров, наделала в Петербурге много шума. Еще бы: поводом для закрытия, по словам администрации «Добродомика» стали чисто формальные нарушения вроде вывешенной у входа гирлянды и вывески неправильного цвета. За кафе вступились СМИ, чиновники и просто неравнодушные граждане. Наконец, история дошла до врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Он-то и поставил в ней жирную точку.

- Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе “Добродомик”, где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет, - написал Беглов на своей официальной страничке ВКонтакте.

Врио губернатора также поручил главе Василеостровского района Эдуарду Ильину разобраться в ситуации и помочь кафе продолжить работу.

- Слежу лично, - подытожил послание Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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