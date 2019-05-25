В Петербурге стартовал парад ретро-транспорта

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-25T12:46:11+03:00

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Одно из самых интересных событий последних майских выходных – городской парад ретро-транспорта – началось в Петербурге. Ровно в полдень, в 12:00 колонна из 250 раритетных автомобилей двинулась с Морской набережной в сторону Инженерной улицы.

- На парад, не имеющий по масштабу аналогов в России, собрались раритеты из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии, - сообщает главный организатор парада ГУП «Пассажиравтотранс». - Здесь каждый желающий может увидеть прадедушку современных троллейбусов «ЯТБ-1» , знаменитые желтые «Икарусы», пожарный «ЗИЛ» из 80-х, советские такси и многое, многое другое.

После окончания основной части парада в 14:00 на Инженерной улице развернется большая выставка под открытым небом. Все автомобили можно будет подробно рассмотреть внутри и снаружи, сделать фото и пообщаться с шоферами. Кроме того, гостей выставки ждет праздничный концерт, хедлайнерами которого станет ВИА «Белорусские Песняры».

ИСТОЧНИК KP.RU