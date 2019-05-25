2019-05-25T13:31:36+03:00
Общество

Петербург признали литературной столицей России

Город на Неве с большим отрывом обогнал всех конкурентов
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Питере - читать!В Питере - читать!Фото: Артем КИЛЬКИН
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Город на Неве продолжает собирать первые места всевозможных рейтингов и народных голосований. Две недели назад Петербург признали лучшим городом для путешествий с мамой, несколько дней спустя – самым любимым россиянами направлением для летних поездок. И вот – очередное достижение. Аналитическое агентство ТурСтат 25 мая признало наш город литературной столицей страны.

- 25 мая традиционно отмечается День филолога, - объяснили «КП» в агентстве. – Поэтому мы решили составить рейтинг городов и регионов для литературных путешествий, а также туров по музеям и усадьбам.

Петербург – будто кто-то мог сомневаться! – занял в итоге первое место. За него свои голоса отдали 47 % респондентов. Строчкой ниже разместилась Москва – за нее высказались 17 % опрошенных. Замыкает тройку лидеров Московская область с результатом в 11 % голосов.

Кроме того, в число лучших регионов страны для литературных путешествий вошли Тульская, Ленинградская, Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская и Костромская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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