2019-05-25T15:25:09+03:00
Общество

В Заксобрании прокомментировали победу режиссера из Петербурга на Каннском кинофестивале

Картину о послевоенном Ленинграде высоко оценило международное жюри
Сергей ВОЛЧКОВ
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Действие картины разворачивается в послевоенном Ленинграде. Фото: кадр из фильма "Дылда"Действие картины разворачивается в послевоенном Ленинграде. Фото: кадр из фильма "Дылда"
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На 72 фестивале киноискусства в Каннах на днях состоялось вручение наград в номинации «Особый взгляд» - вторых по значимости после знаменитой «Золотой пальмовой ветви». Одним из лауреатов стал молодой режиссер из Петербурга Кантемир Балагов. Жюри высоко оценило его фильм «Дылда», действие которого разворачивается в послевоенном Ленинграде, и присудило Балагову премию за лучшую режиссуру. Успех кинодеятеля отметили и в Северной столице.

- Победа российского режиссера в престижном конкурсе Каннского фестиваля с фильмом о пережившем войну Ленинграде – это не только весомая победа петербургской и отечественной киношколы, - прокомментировал победу Балагова Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. - История Ленинграда будет волновать искусство всегда. Подвиг города-героя неистощим. Память о нем должна храниться всеми поколениями, странами, континентами - всем миром. Напоминанием об этом будет служить и картина Кантемира Балагова.

Напомним, «Дылда» - второй фильм в карьере режиссера. Два года назад его дебютная лента «Теснота» также участвовала в программе Каннского кинофестиваля. Балагов получил за нее приз ФИПРЕССИ - Международной ассоциации кинокритиков и киноведов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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