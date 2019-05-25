В Петербурге в Московском парке Победы установили книгу в человеческий рост

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-25T18:36:02+03:00

На станицах книги история одного и того же поиска: со счастливым и с трагическим концом. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге в Московском парке Победы появился уникальный арт-объект: книга высотой в человеческий рост. Таким способом петербургский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» решил напомнить жителям и гостям города на Неве о том, как важно соблюдать правила безопасности, беречь себя и своих детей.

- 25 мая - международный день пропавших детей, - рассказали «Комсомолке» в отряде. – Каждый год в этот день мы всеми возможными способами старается привлечь внимание общества к этой проблеме, напомнить о тех детях, кого всё ещё ждут дома, рассказать о том, как не допустить новых пропаж.

В книге на белых страницах под черной обложкой записаны две истории одного и того же поиска. Если листать ее слева направо, можно узнать о том, как поиск закончился трагедией. Если справа налево – финал истории будет счастливым.

Арт-объект появился в Московском парке Победы 25 мая - в международный День пропавших детей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На основании собственной статистики мы вывели своего рода опорные точки, в которых взрослые чаще всего допускают ошибки, когда ищут пропавших детей, - отмечают наши собеседники. – С помощью нашей инсталляции каждый сможет узнать, что это за ошибки и как их избежать, если в дом придет беда.

Книга – она так и называется, «История одного поиска» - установлена в Московском парке Победы на центральной Аллее Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU