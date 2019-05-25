2019-05-25T20:27:57+03:00
Общество

Футбольный клуб «Зенит» обратился к болельщикам из Петербурга

Фанатов попросили соблюдать порядок
Сергей ВОЛЧКОВ
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В этом году "Зенит" досрочно стал чемпионом Российской Премьер-лиги. Фото: футбольный клуб "Зенит"В этом году "Зенит" досрочно стал чемпионом Российской Премьер-лиги. Фото: футбольный клуб "Зенит"
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Уже завтра в городе на Неве стартует Чемпионский парад – торжественное шествие прославленных футболистов клуба «Зенит», досрочно ставшего в этом году чемпионом Российской Премьер-лиги. Впрочем, «шествием» это мероприятие можно назвать лишь с большой натяжкой – «сине-бело-голубые» отправятся в путь по городу на кораблях и золотом автобусе. Принимая во внимание то, как много зрителей может собрать это зрелище, футболисты клуба решили обратиться к фанатам с просьбой.

- Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник, - говорится на официальном сайте «Зенита».

Напомним: «чемпионская флотилия» отправится в путь в 19:45 от пересечения Крюкова канала и Набережной канала Грибоедова. Автобус поедет в 20:15 по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. В 21:00 он пересечет Стрелку Васильевского острова. После этого сине-бело-голубые завершат парад и вернутся в расположение команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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