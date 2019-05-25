В Петербурге автоледи одним махом разбила пять машин
История из серии «хоть смейся, хоть плачь» произошла сегодня утром на Суздальском проспекте Петербурга. Некая не известная пока общественности женщина ухитрилась одним махом разбить пять автомобилей в парковочном кармане. С ее слов – просто неудачно перепутала педали. Фотографии с места инцидента опубликовали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.
- Это с какой же силой надо было давить, чтобы так машины раскурочить? – удивились пользователи. – Да еще и в кармане. Похоже, не один-то раз дамочка педали перепутала.
Действительно – повреждения получились солидные. У одного из автомобилей, к примеру, начисто снесло всю переднюю часть едва ли не до лобового стекла. Поэтому что именно случилось этим утром на Суздальском проспекте – тайна, покрытая мраком. Радует лишь одно – в инциденте никто не пострадал, включая саму незадачливую автоледи.
ИСТОЧНИК KP.RU