В Петербурге автоледи одним махом разбила пять машин

СЕГОДНЯ 20:55 2019-05-25T21:50:49+03:00

Открытым остается лишь один вопрос - на какой скорости героиня истории перепутала педали? Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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История из серии «хоть смейся, хоть плачь» произошла сегодня утром на Суздальском проспекте Петербурга. Некая не известная пока общественности женщина ухитрилась одним махом разбить пять автомобилей в парковочном кармане. С ее слов – просто неудачно перепутала педали. Фотографии с места инцидента опубликовали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.

- Это с какой же силой надо было давить, чтобы так машины раскурочить? – удивились пользователи. – Да еще и в кармане. Похоже, не один-то раз дамочка педали перепутала.

Действительно – повреждения получились солидные. У одного из автомобилей, к примеру, начисто снесло всю переднюю часть едва ли не до лобового стекла. Поэтому что именно случилось этим утром на Суздальском проспекте – тайна, покрытая мраком. Радует лишь одно – в инциденте никто не пострадал, включая саму незадачливую автоледи.

ИСТОЧНИК KP.RU