2019-05-26T09:33:32+03:00
Общество

Погода на 26 мая в Петербурге: В День города пройдут кратковременные дожди

В воскресение в Северной столице ветрено и пасмурно
Лилия КОЗЛОВА
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Погода на День города 26 мая в Петербурге будет пасмурнаяПогода на День города 26 мая в Петербурге будет пасмурнаяФото: Олег ЗОЛОТО
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Вся вторая половина предпоследней недели мая в Петербурге выдалась прохладной и пасмурной. На город надвинулся циклон, который принес с собой ветер, облака и периодические дожди. Температура воздуха тоже резко опустилась со средних 24-26 градусов до 14-16. Однако резкая смена погода не пугает привыкших ко всему петербуржцев. Тем более, когда на конец недели, 26 мая, выпадает главный праздник Северной столицы – День города.

- Ночью и во второй половине дня в воскресение, 26 мая, в Петербурге будут идти кратковременные дожди. Утром сильные порывы ветра, однако, днем ветер немного стихнет, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Всем петербуржцам, которые отправятся в центр для того, чтобы поздравить «Зенит» с чемпионством, послушать классическую музыку на Дворцовой или же посмотреть праздничный салют, рекомендуется одеть потеплее. Температура воздуха 26 мая в Петербурге ожидается плюс 15-17 градусов.

Но никакая пасмурная погода не может испортить настроение горожанам в этот праздничный день. Тем более, что в Петербурге будут проходить большие гулянья в честь Дня города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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