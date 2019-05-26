2019-05-26T09:57:36+03:00
Происшествия

Ночью на КАД фура смяла «Хендай», погиб пассажир

Грузовик наехал на «легковушку» сзади и подмял под себя
Лилия КОЗЛОВА
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В ночном ДТП с фурой на КАД подгиб 19-летний пареньВ ночном ДТП с фурой на КАД подгиб 19-летний пареньФото: СОЦСЕТИ
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Трагическая авария произошла в ночь на 26 мая 2019 года в Петербурге. На трассе КАД, в то время, когда мало машин и дороги пустые, встретились фура и «Хендай Солярис». Грузовик догнал «легковушку» и буквально подмял ее под себя. Погиб пассажир.

- В три часа ночи 26 мая на 59 километре внутреннего кольца КАД в Московском районе произошла авария. 60-летний водитель фуры, по все видимости, неправильно выбрал скорость и не держал нужную дистанцию, из-за чего наехал на «Хендай», который находился впереди, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД Петербурга.

В «легковушке» ехали два 19-летних парня. Тот что за рулем, серьезно пострадал, но остался жив. Его пассажир, к сожалению, умер на месте еще до приезда скорой помощи. Водителю фуры понадобилась медицинская помощь, но он в порядке.

Сейчас правоохранители разбираются, что же случилось в этой ночной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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