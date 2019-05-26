День города в Петербурге 26 мая первыми отметят велосипедисты

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-26T12:39:08+03:00

Большой велопарад в День города 26 мая 2019 года в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотни людей на «железных конях» проедут от центра до парка 300-летия [фото]

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Самое масштабное велособытие 2019 года в Петербурге состоится сегодня, 26 мая, приуроченное к празднованию Дня города. Большой велопарад пройдет по Невскому проспекту и живописным набережным города и завершится на берегу Финского залива в парке 300-летия.

Сотни велосипедистов проехались по Невскому проспектуФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сбор участников велопарада в 10:00 на Греческой площади перед БКЗ «Октябрьский», старт колонны в 11:00. Движение колонны будет проходить по перекрытым улицам, которые обеспечат коммунальщики и ГИБДД, - сообщили организаторы мероприятия.

Радостные велосипедисты проедутся по всему городу и финишируют в парке 300-летияФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Финишируют велосипедисты в парке 300-летия. Но уже с 11 утра и до 16 вечера там ждет всех развлекательная программа с выступлением артистов, молодых рок-групп, танцевальных коллективов. Также можно будет поиграть в пляжный волейбол, массу активных игр и покататься на аттракционах.

Если вы решите присоединиться к велоколонне, то не забудьте захватить с собой дождевик, так как погода обещает быть весь день пасмурной.

ИСТОЧНИК KP.RU