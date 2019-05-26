День города в Петербурге 26 мая первыми отметят велосипедисты
Самое масштабное велособытие 2019 года в Петербурге состоится сегодня, 26 мая, приуроченное к празднованию Дня города. Большой велопарад пройдет по Невскому проспекту и живописным набережным города и завершится на берегу Финского залива в парке 300-летия.
Сотни велосипедистов проехались по Невскому проспектуФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Сбор участников велопарада в 10:00 на Греческой площади перед БКЗ «Октябрьский», старт колонны в 11:00. Движение колонны будет проходить по перекрытым улицам, которые обеспечат коммунальщики и ГИБДД, - сообщили организаторы мероприятия.
Радостные велосипедисты проедутся по всему городу и финишируют в парке 300-летияФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
Финишируют велосипедисты в парке 300-летия. Но уже с 11 утра и до 16 вечера там ждет всех развлекательная программа с выступлением артистов, молодых рок-групп, танцевальных коллективов. Также можно будет поиграть в пляжный волейбол, массу активных игр и покататься на аттракционах.
Если вы решите присоединиться к велоколонне, то не забудьте захватить с собой дождевик, так как погода обещает быть весь день пасмурной.
ИСТОЧНИК KP.RU