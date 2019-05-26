2019-05-26T10:55:33+03:00
Происшествия

Двое подростков попали в больницу Петербурга с отравлением веществами, один из них сбежал

Обоим парням стало плохо из-за психотропного вещества и наркотика
Лилия КОЗЛОВА
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Двое подростков отравились наркотиками в ПетербургеДвое подростков отравились наркотиками в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская полиция 26 мая 2019 года занялась проверкой двух случаев с разными подростками, которые схожи между собой. Двоих мальчиков, одного 16-летнего, а другого 14-летнего, в разное время госпитализировали в больницу с сильным отравлением. В обоих случаях это были запрещенные вещества, которые используют для достижения кайфа.

- В ночь на 20 мая в больницу с отравлением метадоном в тяжелом состоянии привезли 16-летнего парня. Врачи оказали его помощь и оставили отдыхать в палате. Однако подросток, как только очнулся, сбежал из больницы. Сейчас полиция разыскивает беглеца, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Второй случай отравления произошел с мальчиком помладше – 14-ти лет. О его госпитализации полиция узнала 26 мая. Парнишка попал больницу в состоянии средней тяжести. При проведении анализов, врачи выяснили, что мальчик отравился этанолом и еще каким-то психотропным веществом. Госпитализировали его от дома 6 по переулку Гривцова. По обоим случаям отравления проходят проверки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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