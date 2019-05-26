2019-05-26T11:46:09+03:00
Происшествия

Полицейского порезали в ночной потасовке в кафе Ленобласти

Правоохранитель пытался разнять пьяных посетителей кафе в Волхове
Лилия КОЗЛОВА
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Ночью в кафе Волхова порезали полицейскогоНочью в кафе Волхова порезали полицейскогоФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудник полиции Волхова Ленинградской области оказался в больнице после потасовки в кафе. Минувшей ночью 26 мая правоохранитель отдыхал в местном кафе после службы. Но применить свои навыки ему пришлось, разнимая двух дерущихся пьяных мужчин. В итоге один из них порезал полицейского ножом.

- В ночь на 26 мая в городе Волхов Ленинградской области двое пьяных посетителей местного заведения повздорили. Между мужчинами разгорелся нешуточный конфликт, который перерос в потасовку. Это заметил сотрудник полиции, который находился не при исполнении. Несмотря на внерабочее время, правоохранитель попытался остановить опьяненных посетителей, однако это стоило ему здоровья, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

В результате, один из дебоширов порезал ножом полицейского. После этого оба сбежали из кафе. Полицейскому взвали скорую и оказали помощь. Мужчин, которые устроили драку и напали на сотрудника правопорядка, разыскивают. Также пока еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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