«Зенит» попросил болельщиков не устраивать беспорядки перед заключительным матчем сезона
Футболисты «Зенита» обратились к своим болельщикам перед заключительным матчем сезона Премьер-лиги России, который состоится в воскресение, 26 мая, на «Газпром-Арене». Спортсмены попросили фанатов вести себя культурно и достойно на праздничном шествии на Крестовском острове.
- Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник, - отметили в «Зените».
Торжественный проход будет посвящен завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-лиги. В «Зените» отмечают, что это мероприятие должно стать демонстрацией единства всех болельщиков футбольной команды Петербурга.
Напомним, что в 14:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится матч «Зенит» - «Енисей». «КП-Петербург» специально для вас будет вести подробную онлайн-трасляцию игры.
А после матча футболисты «Зенита» отправятся на чемпионский парад на корабле, а после на золотом автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU