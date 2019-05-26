Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-26T12:15:40+03:00

На Обводном канале в Петербурге перевернулась машина после ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Утром в Петербурге автомобиль чуть было не улетел в воду [видео]

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Опасная авария произошла утром в воскресение, 26 мая 2019 года, в центре Петербурга. После столкновения двух иномарок, одна из машин чуть было не улетела в ограду набережной Обводного канала и не оказалась в воде. Благо, обошлось. Правда, автомобиль перевернулся на крышу.

Авто перевернулось на набережной Обводного канала в Петербурге .

- На перекрестке Обводного канала и Боровой улицы в Петербурге столкнулись «Хендай Солярис» и «Тойота Камри». В итоге вторая вылетела на пешеходную часть моста через канал и перевернулась на крышу, - сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербург».

После переворота, «Тойота» задымилась. Из-под капота у машины пошел белый дым. Очевидцы аварии поспешили помогать водителю перевернутой машины, открыли двери и помогли ему выбраться наружу.

На место уже приехала скорая помощь и спасатели. Информации о состоянии здоровья всех людей, попавших в ДТП, пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU