2019-05-26T12:51:27+03:00
Происшествия

В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая

Удар был такой силы, что у машины вмяты крыша и лобовое стекло
Лилия КОЗЛОВА
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На севере Петербурга 15-летний подросток вышел из трамвая и попал под автоНа севере Петербурга 15-летний подросток вышел из трамвая и попал под автоФото: Артем КИЛЬКИН
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Несчастный подросток попал в больницу Петербурга в крайне тяжелом состоянии накануне вечером, 25 мая. 15-летний школьник выходил из трамвая и вдруг сильный удар снес его с ног. Это оказался 21-летний парень на «Шевроле Ланос». Удар оказался такой силы, что даже у машины вмято лобовое стекло и крыша, а также появился крен на левый бок.

ДТП произошло в 21:50 на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых. Водитель «Шевроле» не заметил выходящего из трамвая 15-летнего подростка и выехал в него на большой скорости.

- Водитель виноват, но и подросток должен был посмотреть направо. Всегда надо убеждаться в безопасности совершаемого маневра. Во всех трамваях висят предупреждения, - возмутились петербуржцы.

Сейчас подросток находится в больнице. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Какое наказание грозит 21-летнему водителю, пока не известно. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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