Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-26T13:20:03+03:00

Чемпионский парад "Зенита" 26 мая 2019 года: где пройдет корабль и проедет автобус и как ничего не пропустить Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Оле! Оле-оле-оле! «Зенит» - чемпион!». Сегодня, 26 мая 2019 года, футбольный клуб Петербурга отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге. Сине-бело-голубая флотилия, после завершающего матча с «Енисеем», отправится на парад чемпионов для того, чтобы отпраздновать первенство вместе со всем городом. Мы подготовили подробный маршрут «Зенита» для того, чтобы болельщики ничего не пропустили.

- «Зенитовская» флотилия начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19:15 по местному времени. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00, - рассказали в пресс-службе ФК.

Маршрут парада чемпионов "Зенита" в Петербурге 26 мая 2019 годаФото: ФК "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"

Так, корабль с футболистами пройдет по Крюкову каналу, повернет на Мойку в сторону Летнего сада и после моста Белинского пришвартуется возле Шереметьевского дворца. Там чемпионов уже будет ждать золотой автобус, который отправится в 20:15 по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. К 21:00 футболисты доедут до Стрелки Васильевского острова. К сожалению, пообщаться со спортсменами там не получится, остановка у Ростральных колонн не запланирована.

После автобус проследует до значимого для «Зенита» стадиона «Петровский», где и завершится парад. Футболисты приглашают всех болельщиков поддержать чемпионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU