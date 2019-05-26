2019-05-26T13:58:39+03:00
Общество

Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом

Светомузыкальное шоу на Дворцовом мосту приурочено к Дню города
Лилия КОЗЛОВА
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Фестиваль "Поющие мосты" пройдет 26 мая 2019 года в ПетербургеФестиваль "Поющие мосты" пройдет 26 мая 2019 года в ПетербургеФото: Тимур ХАНОВ
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Все воскресение, 26 мая 2019 года, Петербург будет отмечать День города. Кульминацией праздника станет грандиозное шоу, которое пройдет в самом сердце города на Неве – Дворцовом мосту. Стать слушателем классической музыки и зрителем нового рекорда можно будет с Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Впервые в мире объектом для 3D маппинга станет разводная часть моста.

В эту ночь Дворцовый мост будет разведен не под фонограмму, а в сопровождении виртуозного симфонического оркестра. Эдвин Мартон автор композиций, принесших России олимпийское золото и победу на Евровидении в 2008 году, исполнит завораживающую, мистическую композицию «PETER SANKTUS», написанную специально ко дню рождения Санкт-Петербурга.

В честь дня рождения города один из чемпионов-райдеров установит новый рекорд, поднявшись более чем на 20 метров и пролетев между разводными крыльями Дворцового моста.

Начнется светомузыкальное шоу в 23:30, за полчаса до праздничного фейерверка.

Посмотреть полную программу празднования 26 мая 2019 Дня города в Петербурге можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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