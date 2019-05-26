2019-05-26T14:33:14+03:00
Происшествия

На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев

Облицовка многоэтажки в Калининском районе угрожающе отходит от стены [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Калининском районе Петербурга плитка с жилого дома упала на головы прохожихВ Калининском районе Петербурга плитка с жилого дома упала на головы прохожихФото: СОЦСЕТИ
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Жители дома № 2 на улице Непокоренных на севере Петербурга бьют тревогу. Вот уже целый месяц они боятся проходить рядом с многоэтажкой, опасаясь за свою жизнь. От стены здания угрожающе отвисает плитка, которая уже не раз падала на землю, в том числе, на головы прохожих.

- На Непокоренных ситуация с обрушением плитки не меняется. Она как падала, так и продолжает падать. Действий никаких не предпринимается, - жалуются местные жители в соцсети «ВКонтакте».

На Непокоренных в Петербурге от жилого дома отваливается плитка .

Первый случай обрушения облицовки дома произошел еще 21 апреля 2019 года. На видео можно наблюдать, как несколько человек стоят у здания, спокойно общаются. И вдруг им на голову вместе с пылью и штукатурной падают куски плитки. Благо, люди успели отскочить в сторону и серьезных травм никто не получил.

Однако инцидент повторился снова вчера, 25 мая. На этот раз облицовка рухнула просто на асфальт, не задев никого. Но вероятность, что в это время под домом могли проходить люди, большая.

Сейчас в некоторых местах плитка продолжает отходить и во время дождя или сильного ветра может снова начать падать вниз. Горожане советуют местным жителям обратиться к коммунальщикам и быть во все колокола, чтобы предотвратить опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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