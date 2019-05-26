2019-05-26T15:13:02+03:00
Общество

Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь

Праздник в воскресение завершит салют на День города в Санкт-Петербурге над Невой
Лилия КОЗЛОВА
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Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в 00:00Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в 00:00Фото: Олег ЗОЛОТО
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Официально день рождения Санкт-Петербурга – 27 мая. Но в 2019 году это число выпадает на рабочий понедельник, поэтому власти города приняли решение о переносе празднования. Поэтому торжественные и красочные мероприятия в городе проходят в выходные. Главным феерическим заключением народных гуляний станет салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года, который начнется в полночь.

Первые красочные вспышки озарят небо над Петербургом ровно в 00:00 сразу же после виртуозного выступления музыкантов на фестивале «Поющие мосты» возле Дворцового моста. Помимо того, что фейерверк станет логическим завершением праздника, на столь позднее время его перенесли в связи с тем, что в Петербург уже пришли белые ночи. Поэтому насладиться яркими разноцветными огнями лучше всего получится, когда небо нал городом максимально потемнеет.

В этом году это будет не просто фейерверк, а пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет. Любоваться праздничным салютом удобно будет с Дворцовой, Кронверской набережных и со Стрелки Васильевского острова.

«КП»-Петербург подготовила полный список праздничных мероприятий на День города 26 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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