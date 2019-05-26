2019-05-26T19:03:14+03:00
Происшествия

На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым

Пострадали десятки эскимо и сахарных трубочек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Дворцовой набережной сбили тележку с мороженым. Никто не пострадал, кроме мороженогоНа Дворцовой набережной сбили тележку с мороженым. Никто не пострадал, кроме мороженогоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Помните, как в песне: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете… С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо». В воскресение, 26 мая, в День города в Петербурге тоже пролетел, только не волшебник, а настоящий Гринч, и сбил тележку с мороженым на Дворцовой набережной. Никто не пострадал кроме мороженого.

- Сколько мороженого зря пропало, - охают петербуржцы.

Другие наоборот стали шутить, что надо быстрее бежать на набережную, пока все мороженное не разобрали или не растаяло. Также многие вспомнили, что разбросанное по земле без присмотра лакомство – это настоящая фантазия из детства, которая наконец-то воплотилась в явь сегодня.

- Почему бесплатное мороженое? Заплатите и берите. Что за вороватый народ, если что-то лежит, то можно взять? Напомнило ролик, когда на трассе перевернулся грузовик с пивом. Так люди как мухи налетели и давай тащить ящиками. Позор, - возмутился один из жителей города.

На самом деле, раскиданное по дороге мороженое так никто и не забрал. А кто тот негодяй, который сбил тележку, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь
Мать и ее 13-летнюю дочь похитили и насиловали на съемной квартире в Петербурге
На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом
Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала
«Зенит» попросил болельщиков не устраивать беспорядки перед заключительным матчем сезона
Полицейского порезали в ночной потасовке в кафе Ленобласти
Двое подростков попали в больницу Петербурга с отравлением веществами, один из них сбежал
День города в Петербурге 26 мая первыми отметят велосипедисты
Ночью на КАД фура смяла «Хендай», погиб пассажир
Погода на 26 мая в Петербурге: В День города пройдут кратковременные дожди
В Петербурге автоледи одним махом разбила пять машин
Футбольный клуб «Зенит» обратился к болельщикам из Петербурга
В Колпинском районе Петербурга утонул 8-летний мальчик
В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за преступление шестилетней давности
В Петербурге в Московском парке Победы установили книгу в человеческий рост
В Заксобрании прокомментировали победу режиссера из Петербурга на Каннском кинофестивале
Петербург признали литературной столицей России
В Петербурге стартовал парад ретро-транспорта
Петербургское кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, спасли от закрытия
Дожди и тучи: на День города в Петербурге ожидается пасмурная погода
В Московском районе Петербурга пятиклассник угрожал восьмикласснику пистолетом
В Петербурге спустят на воду атомный ледокол «Урал»
В Петербурге программу материальной помощи нуждающимся продлили до 2022 года
По Петербургу гуляла лама в костюме Бэтмена