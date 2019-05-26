На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым

СЕГОДНЯ 18:42 2019-05-26T19:03:14+03:00

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Помните, как в песне: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете… С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо». В воскресение, 26 мая, в День города в Петербурге тоже пролетел, только не волшебник, а настоящий Гринч, и сбил тележку с мороженым на Дворцовой набережной. Никто не пострадал кроме мороженого.

- Сколько мороженого зря пропало, - охают петербуржцы.

Другие наоборот стали шутить, что надо быстрее бежать на набережную, пока все мороженное не разобрали или не растаяло. Также многие вспомнили, что разбросанное по земле без присмотра лакомство – это настоящая фантазия из детства, которая наконец-то воплотилась в явь сегодня.

- Почему бесплатное мороженое? Заплатите и берите. Что за вороватый народ, если что-то лежит, то можно взять? Напомнило ролик, когда на трассе перевернулся грузовик с пивом. Так люди как мухи налетели и давай тащить ящиками. Позор, - возмутился один из жителей города.

На самом деле, раскиданное по дороге мороженое так никто и не забрал. А кто тот негодяй, который сбил тележку, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU