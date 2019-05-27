В Ленобласти полицейские задержали пенсионера, застрелившего трех собак

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-27T09:24:01+03:00

Ему может грозить статья за жестокое обращение с животными

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В Ленинградской области полицейские Приозерского района разбираются в убийстве трех собак.Псов застрелил 57-летний мужчина из своего охотничьего ружья. Сейчас его уже задержали и доставили в отделение.

- В полицию Приозерского района обратился мужчина с сообщением о том, что в у дома по улице Ладожской поселка Кутузовское пенсионер из своего охотничьего ружья застрелил трех собак, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Прибывшими на место сотрудниками полиции указанный гражданин задержан на месте происшествия .

Полицейские уже изъяли у пенсионера охотничье двухствольное ружье. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить статья за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU