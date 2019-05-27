В Петербурге ночью из-под асфальта по окнам домов бил фонтан горячей воды
В Санкт-Петербурге ночью жители Красноградского переулка стали свидетелями настоящего гейзера. Из-за коммунальной аварии из-под асфальта бил фонтан кипятка. Водой поливало тротуары и стоявшие рядом машины.
- К вашим услугам душ из-под асфальта, массаж гравием и кусками асфальта, - рассказывают очевидцы. - Также к вашим услугам мойка автомобиля с частичным удалением ЛКП. Прорвало трубу горячей воды у дома 29 по Вознесенскому проспекту и 1 в Красноградском переулке.
День города в Петербурге завершило открытие сезона поющих мостов и салют.
По словам очевидцев, фонтан с кусками гравия и асфальта хлестал примерно до 3-ого этажа прямо по окнам дома.
ИСТОЧНИК KP.RU