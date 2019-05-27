У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей
Преступников ищет полиция
Полицейские возбудили уголовное дело
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В Петербурге неизвестные воры обчистили квартиру местной бизнесвумен. Когда женщины не было дома, преступники пробрались к ней в квартиру и вынесли все ценные вещи. Их куш оказался впечатляющим.
- В полицию Выборгского района обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру и похитил 8 тысяч евро, 500 тысяч рублей, ювелирные изделия и норковую шубу, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба 3 008 480 рублей.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража. Сейчас силовики ведут поиск преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU