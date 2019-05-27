2019-05-27T09:53:13+03:00
Происшествия

У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей

Преступников ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские возбудили уголовное делоПолицейские возбудили уголовное дело
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В Петербурге неизвестные воры обчистили квартиру местной бизнесвумен. Когда женщины не было дома, преступники пробрались к ней в квартиру и вынесли все ценные вещи. Их куш оказался впечатляющим.

- В полицию Выборгского района обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру и похитил 8 тысяч евро, 500 тысяч рублей, ювелирные изделия и норковую шубу, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба 3 008 480 рублей.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража. Сейчас силовики ведут поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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