У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-27T09:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге неизвестные воры обчистили квартиру местной бизнесвумен. Когда женщины не было дома, преступники пробрались к ней в квартиру и вынесли все ценные вещи. Их куш оказался впечатляющим.

- В полицию Выборгского района обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру и похитил 8 тысяч евро, 500 тысяч рублей, ювелирные изделия и норковую шубу, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба 3 008 480 рублей.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража. Сейчас силовики ведут поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU