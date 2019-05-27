2019-05-27T10:07:24+03:00
Происшествия

Крупный пожар во Всеволожском районе попал на видео

Частный дом выгорел полностью
Роман ЛЯЛИН
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Дом выгорел полностью Фото: ДТП и ЧП ПетербургаДом выгорел полностью Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. В садоводстве Дунай накануне выгорел частный дом. По словам соседей, в нем был хозяин. Пожар мигом охватил всю крышу.

- У них там рубероид, он хорошо горит, - поясняют местные жители. - Проводку замкнуло.

Пожар в СНТ "Дунай".

Пожар попал на видео. На кадрах видно, как огнем объят весь дом. Возле него собрались местные жители, которые ждут пожарных.

По словам спасателей, площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Сейчас в ЧП работают разбираются сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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