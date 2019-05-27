2019-05-27T10:31:11+03:00
Общество

Станция метро «Пионерская» изменила режим работы из-за ремонта

Утром по рабочим днями вход на станцию будет ограничен
Роман ЛЯЛИН
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Вход будет закрытВход будет закрытФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Санкт-Петербурге жителям домов рядом со станцией «Пионерская» придется столкнуться с трудностями. Из-за ремонта эскалатора вход в вестибюль будет закрыт.

- С 27 мая по 26 июля по рабочим дням с 07-30 до 10-00 часов вход в вестибюль ограничен, с 17-00 до 19-10 часов вход в вестибюль закрыт, - рассказывают в пресс-службе метрополитена.

В Метрополитене горожан попросили заранее учитывать закрытие станции и корректировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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