Петербурженка избила инженера до полусмерти на пороге ночного клуба

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-27T11:38:20+03:00

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Женщина в гневе сильна и опасна. Неизвестно откуда берущаяся мощь наполняет ее и заставляет делать удивительные поступки. Так, в минувшую пятницу, 24 мая, в больницу Петербурга в тяжелом состоянии попал 41-летний мужчина от руки 35-летней дамы. О самих участниках конфликта известно не много. Он работает инженером в одной из сети ресторанов быстрого питания, она местная жительница.

- Мужчину забрали от дома 93 по Ленинскому проспекту в Красносельском районе. Избили его раньше в этот же день. Между ним и его 35-летней спутницей возник конфликт возле ночного клуба, после чего она жестоко избила мужчину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Агрессивную даму быстро задержали. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. За избиение мужчины в порыве гнева женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU