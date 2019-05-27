В Петербурге женщину переехал ее собственный автомобиль

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-27T12:47:05+03:00

В Петербурге женщину задавил ее же авто во время парковки Фото: Артем КИЛЬКИН

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Накануне вечером 26 мая в Приморском районе Петербурга произошла история о «восстании машин». Женщину переехал его же автомобиль. Однако в данном случае нельзя сваливать вину на «Ниссан». Искусственного интеллекта у иномарки нет, да и сама водитель оказалась под машиной совершенно неожиданно.

- Произошло все около одиннадцати часов вечера 26 мая. Женщина начала парковать машину во дворе дома 45/1 на Мебельной улице. Она сдавала задним ходом, ей было плохо видно расстояние до других автомобилей и бордюра в зеркала заднего вида, поэтому она открыла дверь и высунулась из машины, продолжая рулить. В этот момент водитель и выпала из авто, - рассказали в УГИБДД по Петербургу.

Женщина упала на асфальт, а машина продолжила по инерции катиться, так как зажигание осталось включено. В итоге «Ниссан» переехал свою владельца, при этом повредив еще три соседних авто.

Пострадавшей оказалась 48-летняя гражданка Беларуси. Ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Не забывайте всегда пристегиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU