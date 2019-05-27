Из Петербурга открылись прямые рейсы на Байкал

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-27T13:06:44+03:00

Самолеты в Иркутск из Пулково будут летать по четыре раза в неделю

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Озеро Байкал – одно из самых привлекательных мест для туристов не только России, но и всего мира. Самое глубокое озеро на планете, в более чем полтора километра, является еще и самым большим пресноводным озером на континенте. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Полюбоваться его бескрайними красотами петербуржцам стало проще. С 25 мая 2019 года из Пулково открылись прямые полеты в Иркутск.

- Жители Северной столицы могут отправиться к озеру Байкал на современных комфортабельных авиалайнерах Airbus A320neo. Полеты выполняются с частотой до четырех раз в неделю, - сообщила пресс-служба воздушных ворот Петербурга.

Надо напомнить, с 2012 года между Петербургом и Иркутском не было прямого авиасообщения. Поэтому путешественникам на Байкал приходилось отправляться поездами или с пересадкой с самолета на самолет в Москве или еще каком аэропорту.

Прямой полет позволит значительно сэкономить время и силы, он займет около шести часов. Так, вылетая из Петербурга в 12:50, в Иркутске вы окажетесь только в 23:35 по местному времени. А лета обратно из Иркутска, вы самолет вы садитесь в 10:15 по местному времени и в Петербурге выходите на трап в 11:50. Словно путешествие во времени.

ИСТОЧНИК KP.RU