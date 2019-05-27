2019-05-27T13:06:44+03:00
Общество

Из Петербурга открылись прямые рейсы на Байкал

Самолеты в Иркутск из Пулково будут летать по четыре раза в неделю
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Из Пулково открылись прямые рейсы в ИркутскИз Пулково открылись прямые рейсы в ИркутскФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Озеро Байкал – одно из самых привлекательных мест для туристов не только России, но и всего мира. Самое глубокое озеро на планете, в более чем полтора километра, является еще и самым большим пресноводным озером на континенте. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Полюбоваться его бескрайними красотами петербуржцам стало проще. С 25 мая 2019 года из Пулково открылись прямые полеты в Иркутск.

- Жители Северной столицы могут отправиться к озеру Байкал на современных комфортабельных авиалайнерах Airbus A320neo. Полеты выполняются с частотой до четырех раз в неделю, - сообщила пресс-служба воздушных ворот Петербурга.

Надо напомнить, с 2012 года между Петербургом и Иркутском не было прямого авиасообщения. Поэтому путешественникам на Байкал приходилось отправляться поездами или с пересадкой с самолета на самолет в Москве или еще каком аэропорту.

Прямой полет позволит значительно сэкономить время и силы, он займет около шести часов. Так, вылетая из Петербурга в 12:50, в Иркутске вы окажетесь только в 23:35 по местному времени. А лета обратно из Иркутска, вы самолет вы садитесь в 10:15 по местному времени и в Петербурге выходите на трап в 11:50. Словно путешествие во времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском районе Петербурга прорвало трубу, фонтан высотой с дом
Фаната «Зенита» оштрафовали за 40-метровый матерный плакат
Родители 7-месячной малышки бросили ее умирать в доме в Петербурге
Полетели головы: За медленный ремонт ям на дорогах Ленобласти ответственные будут наказаны
В Петербурге женщину переехал ее собственный автомобиль
Петербурженка избила инженера до полусмерти на пороге ночного клуба
Станция метро «Пионерская» изменила режим работы из-за ремонта
Крупный пожар во Всеволожском районе попал на видео
У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей
В Петербурге ночью из-под асфальта по окнам домов бил фонтан горячей воды
В Ленобласти полицейские задержали пенсионера, застрелившего трех собак
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым
Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь
Мать и ее 13-летнюю дочь похитили и насиловали на съемной квартире в Петербурге
На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом
Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала