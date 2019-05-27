Полетели головы: За медленный ремонт ям на дорогах Ленобласти ответственные будут наказаны

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-27T13:21:58+03:00

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В Ленинградской области власти серьезно взялись за ремонтные дорожные службы. Как стало известно в понедельник, 27 мая, за областные дороги «полетели головы» у руководителей в дорожном комитете и ГКУ «Ленавтодор» из-за медленного темпа ремонта ям на региональных трассах. В частности, выговор получил начальник отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций.

- В выходные дни провели контрольные объезды ряда дорог и, на мой взгляд, руководители не уделяют достаточное количество внимания качеству содержания. Ограничиваться только дисциплинарными мерами дорожный комитет не намерен, поэтому возможна постановка вопроса о служебном соответствии должностям, — подчеркнул глава комитета Юрий Запалатский.

Кроме того, состояние остановок вдоль дорог находится тоже не в самом лучшем виде. Тем не менее, они построены для людей, значит и содержаться должны в должном состоянии. На это тоже обратил внимание Запалатский.

За минувшие выходные на областных трассах было уложено 12 тысяч квадратных метров нового асфальта и убрано почти двести кубометров мусора, однако по этим показателям, по мнению председателя КДХ, дорожникам есть куда стремиться.

ИСТОЧНИК KP.RU