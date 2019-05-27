В Кировском районе Петербурга прорвало трубу, фонтан высотой с дом

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-27T15:39:28+03:00

На Зины Портновой прорвало трубу, фонтан высотой с дом Фото: Скрин с видео

Водой из «гейзера» залило весь сквер рядом с жилыми домами [видео]

Изменить размер текста: A A

В Петербурге очередной прорыв. Новый фонтан «открылся» в понедельник, 27 мая 2019 года, на улице Зины Портновой в Кировском районе. Струя воды вырвалась из-под земли на высоту 15 метров на территории небольшого сквера между жилыми домами. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Это место по два-три раза в год раскапывают, делают что-то, а сделать никак не могут, - огорченно отметил местный житель.

В Кировском районе Петербурга прорвало трубу .

На видео, опубликованном в сети, видно, как мощная струя бьет из-под земли в небо возле дома 42 по улице Зины Портновой. Сначала вода чистая, а после она окрашивается в грязный цвет.

- Фонтанчик хотели? Получите. Бесплатное благоустройство района от коммунальных служб, - шутят петербуржцы.

- А нам вот не смешно, - реагируют местные жители. - Уехали на работу, окно открыто на микропроветривание, и вот такой фонтан возле окон.

При этом сильно ли пострадала от воды квартира, петербуржцы не уточняют. Сейчас на месте работают экстренные службы, которые пытаются устранить последствия прорыва.

ИСТОЧНИК KP.RU