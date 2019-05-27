Жена Боярского согласилась со словами мужа о предназначении женщины

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-27T18:53:33+03:00

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Недавно известный актер Михаил Боярский в выпуске YouTube-шоу «А поговорить?» заявил о том, что не гордится актерскими успехами своей дочери Елизаветы Боярской, а также не может выделить ни одной ее роли. Главное для него – это двое внуков.

- Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Рано или поздно она поймёт, что всё, чем она занималась – это романтическая юность. Если она хочет быть полноценной женщиной, то да, предназначение в детях. Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, – ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество, - пояснил свою позицию артист.

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Также он добавил, что женщины не могут достичь серьезных успехов ни в науке, ни в литературе.

Жена Боярского - актриса и художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан поддержала точку зрения своего мужа.

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- Я разделяю его мнение. Конечно, дети и работа – нужно иметь все и сразу в этой жизни. Только тогда женщина будет счастлива, - завила Луппиан газете «Петербургский дневник».

При этом худрук театра Ленсовета добавила, что нынче женщинам стало скучно сидеть дома. Многим нравится успевать и в карьере, и в воспитании детей. Что касается дочери, Елизаветы Боярской, она заявила, что строить актерскую карьеру и быть хорошей женой и матерью, ей помогает семья.

ИСТОЧНИК KP.RU